Ivana Chýlková přišla po 22 letech do Show Jana Krause. Působil jako kolotočář, popsala svého manžela

Ivana Chýlková přišla po&nbsp;22 letech do Show Jana Krause. Působil jako kolotočář, popsala svého manžela
5. listopadu 2026·Barbora Turková

Show Jana Krause zažila možná jednoho z nejvýjimečnějších hostů. Do červeného křesla usedla herečka Ivana Chýlková. To by za normálních okolností nebylo nic mimořádného, kdyby show neuváděl její manžel, herec a moderátor Jan Kraus.

Po dlouhých 22 letech usedla herečka Ivana Chýlková na pohovku v Show Jana Krause. Společně s hercem Petrem Uhlíkem přišla představit novou hru. Zavzpomínala ale i na první dojem, který měla, když svého manžela viděla poprvé.

Bylo to v roce 1994 během natáčení filmu Trio. „Podívala jsem se, kdo tam hraje, a vidím, že Honza Kraus. To je ten s Dívky na koštěti, říkám si,“ začala vyprávění známá herečka. „Dorazil v plísňových džínách s květovanou košilí, tak jsem si řekla: ‚Kolotočář, paráda.‘ Pak promluvil, tak jsem si řekla: ‚Ono to mluví!‘ Pak řekl rozvitou větu, tak to jsem byla úplně v šoku. A ještě to mělo pointy,“ vzpomínala.

 

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Dodala, že měla jednu výhodu. Neměla od něj žádná očekávání. „Začínal na bodu mrazu. Pak to šlo rychle, překvapil.“ Přiznala ale také, že do té doby by si ho určitě nevybrala. „Musel se hodně snažit, než mě nakonec přesvědčil. Pusu nezavřel, nikdo ho nepřekřičel a byl neuvěřitelně vtipnej,“ svěřila se v minulosti.

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