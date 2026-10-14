Jaroslava Obermaierová je po vážných zdravotních komplikacích doma. Promluvila o svém stavu

Jaroslava Obermaierová je po&nbsp;vážných zdravotních komplikacích doma. Promluvila o&nbsp;svém stavu

Jaroslava Obermaierová (Zdroj: Profimedia)

14. října 2026·Šárka Blahoňovská

Herečka Jaroslava Obermaierová (80) má za sebou náročné dny. Hvězda seriálu Ulice skončila kvůli vážným problémům s dýcháním v nemocnici, což vyvolalo obavy o její zdraví. Nyní ale přišly dobré zprávy. Představitelka Vilmy Nyklové už je doma a sama prozradila, jak se cítí.

Jaroslava Obermaierová musela být hospitalizována kvůli zdravotním komplikacím, které se týkaly plic. Podle informací webu Expres.cz ji mělo trápit nahromadění tekutiny v oblasti plic. Sama herečka přiznala, že měla vážné problémy s dýcháním.

O její zdravotní stav se obával také syn Jaroslav, který veřejnost požádal o podporu. „Držte nám palce. Na maminku toho v poslední době bylo moc,“ svěřil se CNN Prima NEWS. Konkrétní diagnózu však komentovat nechtěl a uvedl, že se herečka ozve sama, jakmile to bude možné.

Teď nejčtenější v Celebrity

Rodinné trápení Jiřího Štěpničky: Se synem se nesmířil ani před smrtí

Přečíst článek

A to se nyní skutečně stalo. Obermaierová už nemocnici opustila a podle svých slov je jí výrazně lépe. „Jsem už doma z nemocnice, je mi líp,“ prozradila v úterý redakci TN.cz. O příčině zdravotních komplikací se příliš rozmlouvat nechtěla. „Tak nějak se mi špatně dýchalo,“ vysvětlila stručně.

Právě letí na Frekvenci 1aktualizováno před 3 min
1Horoskop na druhou polovinu října: Koho čeká osudové setkání a kdo uzavře minulost?5 860 čtenářů dnes2HOROSKOPY: Ryby, vrací se vám chuť do života. Štěstí vám přeje, využijte toho4 710 čtenářů dnes3Rodinné trápení Jiřího Štěpničky: Se synem se nesmířil ani před smrtí2 520 čtenářů dnes4HOROSKOPY: Blíženci, nic nenecháte náhodě, kombinujete práci s osobními záležitostmi

Herečka zároveň ujistila fanoušky, že na všechno není sama a má kolem sebe dostatek blízkých, kteří jí pomáhají. „Mám moře přátel, kteří mi pomáhají, jinak zvládám všechno sama, jsem už v pořádku,“vzkázala. Pro osmdesátiletou herečku, která se už v minulosti potýkala s řadou zdravotních problémů, je tak návrat domů vítanou úlevou.

Zdroje: Frekvence 1, TN.cz

Klíčová slova: herečka·Jaroslava Obermaierová·nemocnice·seznam

Doporučujeme

Horoskop na druhou polovinu října: Koho čeká osudové setkání a kdo uzavře minulost?
Teď nejčtenější
HOROSKOPY: Ryby, vrací se vám chuť do života. Štěstí vám přeje, využijte tohoRodinné trápení Jiřího Štěpničky: Se synem se nesmířil ani před smrtíHOROSKOPY: Blíženci, nic nenecháte náhodě, kombinujete práci s osobními záležitostmi

Další článek
Kaira Hrachovcová otevřeně o lásce: Tohle jsem ve vztahu nikdy nezažilaKateřina Kaira Hrachovcová dnes nežije jen herectvím. Věnuje se tetování, koučinku, vlastní tvorbě i podcastu a zároveň otevřeně mluví o tom, co se v životě naučila o vztazích, změČíst další článek →
Související články
Dominika Gottová na maminčin pohřeb nepřijede. Je na dně a potřebuje peníze na lékyCelebrity · 1 min čteníDenisa Pfauserová oznámila rozchod s Martinem Kučerou. Kvůli dceři zůstávají blízkými přáteliCelebrity · 2 min čteníHana Gregorová naložila hejtrům. Brání se i obvinění z rozbíjení vztahůCelebrity · 2 min čtení
Nejčtenější v rubrice Celebrity
1Daniela Špinar promluvila o životní proměně i předsudcích: Tranzice pro mě není uzavřená kapitola2Anna Kánská ke kauze údajného domácího násilí: Po 6 letech šikanování jsem se spojila s právníkem3Ondřej Pavelka: Čechy jsou jedno velké ochotnické divadlo. Máme skvělé herce, ale není jich moc4Ewa Farna a Martin Chobot se rozešli. Sousedé popsali, co se dělo před oznámením
Pokračujte v rubrice
CelebrityherečkaJaroslava Obermaierovánemocnice