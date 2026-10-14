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Jaroslava Obermaierová je po vážných zdravotních komplikacích doma. Promluvila o svém stavu
Herečka Jaroslava Obermaierová (80) má za sebou náročné dny. Hvězda seriálu Ulice skončila kvůli vážným problémům s dýcháním v nemocnici, což vyvolalo obavy o její zdraví. Nyní ale přišly dobré zprávy. Představitelka Vilmy Nyklové už je doma a sama prozradila, jak se cítí.
Jaroslava Obermaierová musela být hospitalizována kvůli zdravotním komplikacím, které se týkaly plic. Podle informací webu Expres.cz ji mělo trápit nahromadění tekutiny v oblasti plic. Sama herečka přiznala, že měla vážné problémy s dýcháním.
O její zdravotní stav se obával také syn Jaroslav, který veřejnost požádal o podporu. „Držte nám palce. Na maminku toho v poslední době bylo moc,“ svěřil se CNN Prima NEWS. Konkrétní diagnózu však komentovat nechtěl a uvedl, že se herečka ozve sama, jakmile to bude možné.
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A to se nyní skutečně stalo. Obermaierová už nemocnici opustila a podle svých slov je jí výrazně lépe. „Jsem už doma z nemocnice, je mi líp,“ prozradila v úterý redakci TN.cz. O příčině zdravotních komplikací se příliš rozmlouvat nechtěla. „Tak nějak se mi špatně dýchalo,“ vysvětlila stručně.
Herečka zároveň ujistila fanoušky, že na všechno není sama a má kolem sebe dostatek blízkých, kteří jí pomáhají. „Mám moře přátel, kteří mi pomáhají, jinak zvládám všechno sama, jsem už v pořádku,“vzkázala. Pro osmdesátiletou herečku, která se už v minulosti potýkala s řadou zdravotních problémů, je tak návrat domů vítanou úlevou.