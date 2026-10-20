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Olga Lounová: V divadle jsem pocítila, že starší herečky dávají těm mladším čočku
Olga Lounová chystá na 5. listopadu velkou show v O2 universu, která by mohla být na dlouhou dobu její poslední podobnou akcí. V Boomer Talku Miloše Pokorného promluvila také o začátcích kariéry, spolupráci s Xindlem X, mateřství i vztazích mezi českými zpěvačkami a herečkami.
Sraz optimistů 2 nabídne velkoplošné obrazovky, popartové kostýmy, akrobacii i filmové efekty. „Tentokrát budu lítat po celé hale, mám tam takový obrovský pohyblivý kříž,“ prozradila Lounová. Zároveň připustila, že podobnou show možná chystá naposledy. „Říkám si, že ten listopadový koncert je možná fakt poslední show s kostýmy a divokou akrobacií.“
Její cesta k sólové kariéře přitom začala nečekaně. S kapelou koncertovala i po Evropě, pak ale její členové podepsali smlouvu a začali hrát s Ewou Farnou. „Takže jsem ze dne na den přišla o kapelu a řekla si, že si udělám sólový projekt.“ Bylo jí tehdy 27 let. Důležitá byla následně spolupráce s Xindlem X. „Xindl X mi pomohl odšpuntovat autorství mých písní, abych je vydala ven,“ přiznala. Společně pak přišli s hitem Láska v housce. Dnes má Lounová podle svých slov v telefonu tisíce nápadů, kvůli dvěma malým dětem jí ale chybí čas na jejich dokončování.
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Řeč přišla i na vztahy v českém showbyznysu. „V divadle jsem trochu pocítila, že herečky třeba z té starší generace dávají trochu čočku těm mladším, nemluví spolu a jsou oddělené v nějaké šatně,“ uvedla. Mezi zpěvačkami podle ní podobné napětí nepanuje. Upozornila však na jiný problém – zpěvaček je podle ní na české scéně málo a například festivaly jim nedávají tolik prostoru. Sama se proto nechce uzavírat do jednoho žánru. „Nebaví mě totiž stereotyp,“ uvedla.