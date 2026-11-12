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Václav Neužil promluvil o mužství i vlastních slabostech: Člověk musí mít odvahu se rozbrečet
Co podle Václava Neužila (47) dělá muže skutečným mužem? Rozhodně ne tvrdost nebo předstírání neporazitelnosti. Oblíbený herec v podcastu Bubliny otevřeně promluvil o citlivosti, strachu i odvaze přiznat vlastní slabosti. Dotkl se také výchovy syna, herecké profese a svého vztahu k náročným rolím.
Václav Neužil patří mezi nejvýraznější české herce současnosti. Za ztvárnění legendárního běžce Emila Zátopka získal Českého lva a během své kariéry dokázal přesvědčivě zahrát národní hrdiny i postavy, které mají k dokonalosti pořádně daleko.
Podle herce totiž skutečná síla nespočívá v tvrdosti ani v potlačování emocí. „Chlapa dělá chlapem klid, nadhled a humor,“ řekl Neužil s tím, že neméně důležitá je také citlivost. „Člověk musí mít pořádnou odvahu, aby se rozbrečel, přiznal bolavá místa. Ale když si to přiznáme, tak se posuneme,“ vysvětlil svůj pohled na mužství.
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Sám přitom přiznává, že na sobě stále pracuje. S nadsázkou dokonce říká, že je pořád v procesu dospívání v muže. Podle něj totiž osobní vývoj nikdy nekončí a člověk by neměl nabýt dojmu, že už na sobě nemusí nic měnit. „Kdo má pocit, že má hotovo a mne si ruce, je svým způsobem mrtvý. Největších strachů se nezbavíte, porazit je ale můžete, když je přijmete,“ zamyslel se.
V rozhovoru přišla řeč také na jeho novou roli ve filmu Davida Ondříčka Kluci to vidí jinak než holky. Neužil v něm ztvárňuje právníka Karla, který na první pohled rozhodně nepatří mezi nejsympatičtější postavy.
„Je to strašný kretén, ale ty mu dáš hloubku,“ řekl mu podle hercových slov autor o připravované postavě. Neužil však za Karlovým cynismem vidí mnohem složitější osobnost. „Je to smutný člověk, citlivý chlap, který jede v zaběhnutých kolejích. Není mělký a povrchní, ale je to zraněný kluk, děcko,“ popsal svého filmového hrdinu.
Právě hledání lidskosti i v problematických postavách považuje za důležitou součást herectví. Podle něj musí herec své postavě porozumět, i když se chová způsobem, se kterým osobně nesouhlasí. „S takovým typem postavy musíte sympatizovat, musíte jí rozumět, i když se chová jako kretén,“ vysvětlil.
Přestože se nebojí ztvárňovat komplikované charaktery, existují role, do kterých by se pouštět nechtěl. Jednou z nich je podle jeho slov postava sexuálního devianta. „Musíte v sobě najít spojnici a zjistit, co rozdrnkat. Ale to budou temná zákoutí duše a tím nechci projít,“ přiznal.
Náročnou zkušeností pro něj bylo také ztvárnění Emila Zátopka. Přestože za svůj výkon nakonec získal Českého lva, zpočátku si nebyl jistý, jak k tak významné osobnosti přistoupit. S legendárním běžcem však postupně objevil společné vlastnosti. Jednou z nich je rychlý temperament, který podle něj přináší výhody i komplikace.
„Je výhoda být rychlý: jste pohotový, můžete improvizovat, ale taky je tam zbrklost, netrpělivost,“ poznamenal. Václav se během rozhovoru zastavil také u toho, jak část společnosti vnímá herce a kulturu obecně. Mrzí ho především představa, že umění není důležité a že by se herci neměli veřejně vyjadřovat.
„Určitá část společnosti si myslí, že jsme zbytný. Ano, nezbytný je jenom jíst, spát a být v teple. Ale umění a kultura nás odlišují od zvířat. Když to lidem vezmete, přestanou být do určité míry lidmi,“ uvedl.
Nesouhlasí ani s názorem, že herectví není skutečná práce. Připomněl, že stejně jako v jiných profesích i zde záleží na schopnostech, nasazení a úsilí. „Každé povolání můžete dělat hodně špatně, průměrně nebo špičkově. A když to chcete dělat nejlíp, je to fakt práce,“ zdůraznil.
Podle Neužila navíc neplatí rozšířená představa, že každý známý herec automaticky vydělává velké peníze. Zatímco někteří mohou být finančně velmi dobře zajištění, jiní se potýkají s nejistotou. „Ale taky dost v prdeli s prachama. Divadelní platy, když člověk netočí, to není sranda… A to není stěžování, ale fakt,“ dodal.
V souvislosti s novým filmem Kluci to vidí jinak než holky ocenil také způsob, jakým režisér David Ondříček zachytil Prahu. Právě hlavní město podle něj ve filmu představuje téměř další důležitou postavu. Neužil přiznal, že mu u některých českých snímků vadí nepřirozené zobrazení městského života.
„Kdykoli jsem viděl film z Prahy, byla to plakátová komedie, z mého pohledu neuvěřitelná, s prapodivnými postavami, které jednají podle plytkého scénáře a které vypadají jako reklama na čokoládu,“ popsal. Ondříčkův přístup je podle něj odlišný. „Chtěl jsem po vzoru skandinávského filmu, aby to velkoměsto bylo ukázané sebevědomě,“ vysvětlil.
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