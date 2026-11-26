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Zemřela legendární supermodelka Veruschka. Zářila ve filmu i na obálkách Vogue
Svět módy přišel o jednu ze svých nejvýraznějších osobností. Ve věku 87 let zemřela německá modelka, herečka a umělkyně Veruschka, která bývá označována za první supermodelku světa. Proslavila se odvážnými fotografiemi, spoluprací s nejslavnějšími módními návrháři i rolí v kultovním filmu Zvětšenina.
Veruschka, vlastním jménem Vera von Lehndorff, zemřela v úterý 24. listopadu v Berlíně. Zprávu o jejím úmrtí potvrdila rodina, přesná příčina smrti zatím nebyla zveřejněna. S modelkou se na sociálních sítích rozloučil také fotograf Franco Rubartelli, který byl v minulosti jejím partnerem. Oba se po více než padesáti letech odloučení teprve nedávno znovu spojili. Fotograf přiznal, že její odchod pro něj byl o to bolestnější.
Z hraběnky se stala módní ikona
Veruschka se narodila v roce 1939 ve Východním Prusku do šlechtické rodiny. Její dětství poznamenala tragédie, když nacisté v roce 1944 popravili jejího otce za účast na neúspěšném atentátu na Adolfa Hitlera. Po válce se rodina usadila v Hamburku, kde se budoucí modelka věnovala studiu umění. Její kariéra odstartovala v Itálii, kde si jí všiml fotograf Ugo Mulas.
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V 60. letech se Veruschka stala jednou z nejžádanějších modelek světa. Objevovala se na obálkách časopisů Vogue a Life a spolupracovala s fotografy Richardem Avedonem, Irvingem Pennem či Davidem Baileym. Avedon ji dokonce označil za nejkrásnější ženu světa. Svou výškou, výraznými rysy a nekonvenčním přístupem k fotografování se vymykala tehdejším představám o modelingu.
Nahé tělo proměnila v umělecké dílo
Veruschka se nebála experimentovat. Společně s Francem Rubartellim vytvářela fotografie, na nichž její nahé tělo díky malbě splývalo s okolím nebo připomínalo zvířecí kůži. Snímky zveřejněné v časopise Vogue v roce 1968 se staly jedním ze symbolů její tvorby. Modelka totiž nevnímala fotografování pouze jako předvádění oblečení, ale také jako způsob uměleckého vyjádření.
Prosadila se rovněž ve filmu. V roce 1966 se objevila v kultovním snímku Zvětšenina režiséra Michelangela Antonioniho, kde ztvárnila samu sebe. Později si zahrála například ve filmu Nevěsta nebo v bondovce Casino Royale z roku 2006 s Danielem Craigem.
Ani s přibývajícím věkem se módnímu světu zcela nevzdálila. V roce 2010 se jako jednasedmdesátiletá prošla po přehlídkovém mole návrháře Gilese Deacona a o sedm