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Kelly Clarkson se ostře pustila do obchodu v Brooklynu: Chovali jste se ke mně povýšeně a lžete
Kelly Clarkson vyvolala na sociálních sítích pořádný rozruch poté, co popsala nepříjemnou zkušenost z jednoho brooklynského obchodu. Tvrdila, že se na ni personál díval, jako by si nabízené zboží nemohla dovolit. Majitelé obchodu Art of Play ale následně přišli s vlastní verzí události – a podle nich byl celý problém úplně jinde.
Celá kauza začala poté, co čtyřiačtyřicetiletá Clarkson navštívila brooklynský obchod Art of Play. Podle svých slov tam zamířila s úmyslem několik věcí koupit, návštěvu však popsala jako zkušenost připomínající slavnou scénu z filmu Pretty Woman, v níž je hlavní hrdinka v luxusním butiku posuzována podle vzhledu.
„Jela jsem přes celý Brooklyn podívat se do obchodu, který mi připadal opravdu skvělý. Měla jsem vyhlédnutých několik věcí a doslova se na mě dívali, jako bych si je nemohla dovolit. Pak mi bylo řečeno, že by pro mě mohli najít něco podobného. Páni. Ten člověk je idiot a právě přišel o pořádný obchod,“ napsala zpěvačka na síti X.
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Obchod přišel s jinou verzí
Art of Play na její kritiku reagoval následující den. Podle zástupců podniku měla Clarkson zájem o mechanického ptáka jménem Molly, který zpívá a tančí a je součástí kouzelnických představení pořádaných v obchodě.
„Kelly Clarkson nás včera navštívila v Brooklynu a ptala se na koupi Molly, jedinečného zpívajícího a tančícího mechanického ptáka, který hraje důležitou roli v našich kouzelnických show. Molly je natrvalo připevněná ke zdi a není na prodej,“ uvedl obchod na instagramu.
Majitelé současně odmítli, že by zákazníky posuzovali podle vzhledu nebo finančních možností, a upozornili, že po zpěvaččině veřejné kritice čelí masivní vlně negativních reakcí. „Představte si naše překvapení, když se náš malý lokální obchod najednou stal terčem útoků osmi milionů lidí, kteří u nás nikdy nebyli,“ napsali. Situaci označili za surrealistickou a vyjádřili naději, že si vše budou moci s Clarkson vyjasnit.
Clarkson jejich vysvětlení odmítla
Tím ale spor neskončil. Zpěvačka následně zareagovala znovu a tentokrát velmi ostře. Tvrdí, že předmět měl přímo u sebe cenovku a zaměstnanec jí měl výslovně říct, že na prodej je. „Jasně, jasně. Takže to nebylo na prodej. Tohle je tedy verze, které se Art of Play bude držet,“ napsala ironicky Clarkson.
Podle jejího popisu se však rozhovor odehrál úplně jinak. „Takže celý náš rozhovor, kdy jsem se vás ptala, jestli je to na prodej, a ukazovala přitom na cenovku visící na zdi s názvem Singing Bird, se nikdy nestal? Nedívali jste se na mě od hlavy k patě a neřekli mi povýšeným tónem: ‚Ano, je to na prodej, ale stojí to 15 tisíc dolarů. Pokud chcete, můžu vám najít něco podobného.‘ Takže tohle všechno se nikdy nestalo a najednou to na prodej není. Dobře. Takže nejste jen hrubí, ale ještě k tomu lžete. Chápu.“
Clarkson se zároveň ohradila proti tomu, že by její kritika měla být útokem na malý podnik jako takový. Naopak zdůraznila, že právě malé firmy běžně podporuje. „Samozřejmě podporuju malé podniky. Vždyť jsem doslova byla v malém obchodě a snažila se tam něco koupit. Miluju malé podniky a vím, jak jsou důležité. To ale neznamená, že máte automaticky právo zacházet ve svém obchodě s lidmi jako s někým méněcenným jen proto, že jste malý podnik,“ uvedla.
Dodala, že podobné konflikty běžně veřejně neřeší, tentokrát ale chtěla udělat výjimku. „Není tak těžké být k lidem laskavý. Normálně nikoho veřejně nekritizuju, ale vy jste byli výjimka.“ A svou reakci zakončila velmi stručně: „Váš obchod je opravdu skvělý. Bohužel vy ne.“
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