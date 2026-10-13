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Hana Gregorová naložila hejtrům. Brání se i obvinění z rozbíjení vztahů
Hana Gregorová si na sociálních sítích znovu nebrala servítky. Během obyčejného videa z kuchyně, ve kterém připravovala kulajdu a rizoto, se pustila do lidí, kteří ji urážejí a obviňují z rozbíjení vztahů. S humorem pak okomentovala i svůj vztah s o 32 let mladším Ondřejem Koptíkem.
Herečka své sledující pravidelně nechává nahlédnout i do běžného života a vaření patří k věcem, které s nimi sdílí často. Tentokrát ale recept nebyl tím hlavním, co vzbudilo pozornost. Gregorová se během videa rozhodla reagovat na několik ostrých komentářů, které se objevily pod jejími příspěvky. Jedna z uživatelek ji urazila vulgarismem a další ji obvinila z toho, že v minulosti zasahovala do manželství jiných lidí.
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Zvlášť ji rozčílila tvrzení, že měla rozvrátit několik vztahů, mimo jiné manželství Jiřiny Bohdalové a Radka Brzobohatého nebo vztah jejího současného partnera Ondřeje Koptíka. „Proboha, děvčata, když nějaký vztah funguje a všechno tam funguje, tak ho nerozbije ani vichřice,“ reagovala Gregorová ve videu.
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Herečka tím dala jasně najevo, že odmítá představu, že by byla zodpovědná za krach cizích vztahů. Podle ní se podobné věci nedají zredukovat na jednoho člověka, který do partnerství vstoupí. Zároveň zdůraznila, že nikoho nepřemlouvala ani neprosila, aby kvůli ní odcházel od partnerky. V jejím podání šlo zkrátka o životní situace, které se vyvinuly tak, jak se vyvinuly.
Gregorová si ale samozřejmě nenechala ujít ani narážky na svůj věkový rozdíl s Ondřejem Koptíkem. A právě tady zvolila svůj typický humor. „A za to, že tady můj mladý opatrovatel je gerontofil, za to já přeci nemůžu,“ prohlásila na instagramu s úsměvem.
Právě vztah s výrazně mladším partnerem bývá jedním z témat, kvůli kterým herečka pravidelně čelí poznámkám na sociálních sítích. Tentokrát ale dala znovu najevo, že podobné útoky bere spíš jako materiál pro vlastní ironické poznámky než něco, co by ji mělo rozhodit. Celý výstup přitom proběhl během vaření, takže ostré reakce na hejtry střídaly úplně běžné kuchyňské momenty.
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