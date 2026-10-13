Miloš Vystrčil: Češi Senátu věří, zpochybňují ho politici s autoritářskými sklony

13. října 2026·Press klub·Ladislav Jakub·Jakub Veinlich
Porucha vládního airbusu komplikuje českou podnikatelskou misi v čele s ministrem dopravy a viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy v Ázerbájdžánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu. Nejen o tom byla řeč s předsedou Senátu ČR Milošem Vystrčilem. S Jakubem Veinlichem se bavili třeba taky o tom, jak Češi i politici věří či nevěří Senátu, a proč by měli jít k druhému kolu senátních voleb. Poslechněte si. Odebírat podcasty pořadu Press klub

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