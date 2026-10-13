Vyhledávání
Zavřít
Je víc stromů na naší planetě nebo hvězd na mléčné dráze?
13. října 2026·Velké hlavy·····
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Velké hlavy glosují aktuální dění, k tomu si vybírají malé i velké události. A rozhodně si z nich nedělají hlavu a moc se s nimi nemažou. Zda jsou jejich komentáře vtipné, či nikoliv, posuďte sami. Odebírat podcasty pořadu Velké hlavy
Další článekAmerika má svého Jaromíra Soukupa. Jmenuje se Donald TrumpVelké hlavy glosují aktuální dění, k tomu si vybírají malé i velké události. A rozhodně si z nich nedělají hlavu a moc se s nimi nemažou. Zda jsou jejich komentáře vtipné, či nikolČíst další článek →
Související články