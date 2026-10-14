Monika Timková čelí drsným hejtům: Píšou mi, že jsem moc hubená a vypadám jako chlap

Monika Timková čelí drsným hejtům: Píšou mi, že jsem moc hubená a&nbsp;vypadám jako chlap

Monika Timková / Foto: Profimedia

14. října 2026·Matěj Kašpar

Monika Timková se vrací jako moderátorka druhé řady Naked Attraction a ani po zkušenostech z první série nepřestává být některými situacemi překvapená. Sama ale přiznává, že ačkoliv má k nahotě velmi otevřený vztah, před kamerou by se svlékat nechtěla. V rozhovoru pro Prima Ženy promluvila také o hejtech, které schytává kvůli vzhledu, postavě i způsobu vystupování.

Při premiéře nové sezóny Naked Attraction si Monika Timková tentokrát vyzkoušela trochu jinou roli. Ve speciální VIP epizodě se z moderátorky stala pickerka, zatímco její obvyklé místo převzal Vítek Zach. Pro Timkovou to znamenalo hlavně úlevu od povinností, které běžně během natáčení má.

„Bylo to fantastický, protože jsem konečně mohla odhodit tu tíhu toho, že já musím držet celej ten díl. Mohla jsem si dělat, co chci, mohla jsem si říkat, co chci. Navíc ještě celou tu dobu, když moderuju já, tak mám sluchátko v uchu a je to hrozně těžký v tom, že na vás mluví třeba tři lidi a slyšíte různý věci, musíte přemýšlet a poslouchat toho člověka… Tohle teď měl na starosti Vítek, takže já jsem mu to takhle odložila a jenom jsem si to užívala,“ řekla v rozhovoru.

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Přestože už má za sebou jednu kompletní řadu pořadu, druhá série podle ní znovu přinesla momenty, které nečekala. Sama říká, že intimita a způsob, jakým ji lidé vyjadřují, se neustále proměňují.

„Myslela jsem si, že už se to nemůže stát, ale pokaždý mě něco překvapí. Já už naštěstí umím zahrát, že mě to nepřekvapuje. Myslím si, že doba jde dopředu ve všech směrech, i v tý intimní oblasti, takže jsou různé druhy piercingů, tetování… Takže já se vždycky trošku divím a vždycky se moc ráda divím, protože se naučím něco novýho,“ uvedla.

Ačkoliv se v pořadu pravidelně pohybuje mezi nahými soutěžícími, sama by si jejich roli vyzkoušet nechtěla. Nahotu má ráda, ale nepotřebuje ji sdílet před publikem a přiznává, že je v tomto směru stydlivá.

Timková zároveň dobře ví, že veřejné vystupování v podobně výrazném formátu přináší i velmi nepříjemnou stránku. Účastníci pořadu podle ní po odvysílání často čelí tvrdým komentářům na vzhled a tělo. Kritika se ale nevyhýbá ani jí samotné.

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Já jsem úplně protkaná negativníma komentářema – od mojí postavy, po to, jak mluvím, po to, kdo jsem, jak jsem hubená, jak vypadám jak chlap. Ale já jsem se fakt za ten rok a půl naučila, že to nevypovídá nic o mně. To jsou prostě myšlenky těch lidí, nejsou to moje myšlenky. Já bych v životě nikomu nenapsala takovejhle komentář,“ vysvětlila.

Postupem času se tak podle svých slov naučila nevnímat nenávistné reakce jako něco, co by o ní samotné vypovídalo. Spíš je bere jako odraz lidí, kteří je píší.

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Zdroje:

Ženy

Klíčová slova: Monika Timková·Naked Attraction·seznam

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