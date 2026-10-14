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Denisa Pfauserová oznámila rozchod s Martinem Kučerou. Kvůli dceři zůstávají blízkými přáteli
Denisa Pfauserová prochází výraznou životní změnou. Herečka oznámila, že se po více než čtyřech letech rozešla s partnerem Martinem Kučerou, se kterým má tříletou dceru Nailu. Konec vztahu podle ní neprovázelo žádné drama. Oba se naopak snaží zachovat dobré vztahy a dál společně fungovat především jako rodiče.
Pfauserová a Kučera se spolu na veřejnosti poprvé objevili v roce 2022 a jejich vztah byl následně poměrně viditelný i na sociálních sítích. Společně natáčeli humorná videa a fanoušci tak mohli mít pocit, že jsou součástí jejich každodenního života.
Teď ale herečka oznámila, že jejich partnerská cesta skončila. „Není to tak dlouho, co jsme se s Martinem domluvili, že po své cestě půjdeme už každý sám. S hlubokým respektem, úctou, v klidu, s úsměvem a v přátelském objetí,“ napsala na instagramu.
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Pfauserová dala najevo, že se oba pokoušeli vztah zachránit. Jedním z hlavních důvodů byla jejich společná dcera Naila, která pro ně zůstává absolutní prioritou.
„Mám velkou radost, že jsme zůstali kamarádi, co se spolu pořád umí smát a zahrnovat láskou naši dceru. Ta je totiž pro nás to nejdůležitější a nejen kvůli ní jsme se snažili udělat vše, aby se naše cesty nerozdělily. Ale někdy je lepší z místa, kde už člověk není šťastný, jít dál,“ uvedla herečka.
Konkrétní důvod rozchodu nezveřejnila. Z jejích slov je ale patrné, že rozhodnutí nepřišlo ze dne na den a oba se podle ní snažili najít způsob, jak ve vztahu pokračovat. Kučera na její veřejné oznámení reagoval stručně a smířlivě. „Napsala jsi to moc hezky,“ vzkázal jí v komentářích.
Pfauserová zároveň přiznala, že jí není příjemné podobně osobní věci sdílet veřejně. Jako známá herečka si ale uvědomuje, že se o její soukromí lidé zajímají a že společný život s partnerem sama dlouhodobě ukazovala i fanouškům. „Věřte mi, že tyhle řádky nikdo z nás nikdy nechce psát. Ideálně ani žít. Ale je to daň za profesi, kterou jsem si vybrala,“ napsala.
Nezapomněla ani na sledující, kteří jejich vztah sledovali a měli rádi společná videa a scénky. „Vím, že vám to bude líto. I mně je. Bavil vás náš život a vy jste zase částečně byli součástí toho našeho. Ale věřím, že se naše srdce brzo zahojí a svět bude zase krásné místo k životu,“ dodala.
Pro herečku nejde o první ukončený vážný vztah. V roce 2021 se provdala za Jana Hrdinu, jejich manželství však vydrželo jen několik měsíců. S Martinem Kučerou sezdaní nebyli. Pfauserovou diváci znají například jako princeznu z pohádky Řachanda, aktuálně působí také v seriálu Polabí.
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