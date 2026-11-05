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Russell Brand je vinen ze znásilnění a sexuálního napadení. Hrozí mu značný trest
Britský herec a komik Russell Brand (51) byl uznán vinným ze znásilnění a tří případů sexuálního napadení. Po několikatýdenním procesu o tom ve čtvrtek rozhodla porota londýnského soudu. Někdejší hollywoodská hvězda nyní čeká na vynesení trestu ve vazbě.
Britský komik a herec Russell Brand, známý například z filmů Kopačky nebo Dostaň ho tam!, si ve čtvrtek 5. listopadu vyslechl verdikt v ostře sledovaném procesu. Porota londýnského soudu Southwark Crown Court ho uznala vinným z jednoho znásilnění a tří sexuálních napadení, kterých se dopustil na čtyřech ženách v letech 2004 až 2009. Celkem čelil sedmi bodům obžaloby týkajícím se šesti žen. Ve dvou případech znásilnění a jednom pokusu o sexuální napadení ho porota zprostila viny. Brand po celou dobu procesu veškerá obvinění odmítal.
Během soudního řízení zazněla svědectví žen, které popisovaly hercovo násilné a manipulativní chování. Jeden z prokázaných případů se týkal ženy, kterou Brand v roce 2009 znásilnil ve svém londýnském domě poté, co se s ní seznámil na svém vystoupení. Další sexuální napadení se odehrála například v rozhlasové stanici nebo během pracovních akcí. Obžaloba herce vykreslila jako člověka, který zneužíval svého postavení a popularity. Při procesu také zaznělo tvrzení, že se měl v minulosti chlubit životním cílem vyspat se s 5000 ženami. Jeho obhajoba naopak tvrdila, že všechny sexuální kontakty byly dobrovolné.
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Po oznámení verdiktu zůstalo podle přítomných novinářů v soudní síni ticho. Brand stál při čtení rozsudku bez výraznějších emocí, zatímco jeho manželka Laura rozhodnutí nesla velmi těžce. Soudce Joel Bennathan následně rozhodl o jeho vzetí do vazby. „Byl jste odsouzen za několik trestných činů, včetně znásilnění. Důsledkem bude nevyhnutelně značný trest odnětí svobody,“ uvedl podle stanice Sky News. Konkrétní výši trestu se Brand dozví v pondělí 9. listopadu.