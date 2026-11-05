Yvetta Simonová sfoukla na dortu 98 svíček. Oslavy narozenin ale nesnáší

Yvetta Simonová sfoukla na&nbsp;dortu 98 svíček. Oslavy narozenin ale nesnáší
5. listopadu 2026·Simona Lazničková

Neskutečná zpěvačka Yvetta Simonová oslavila 98. narozeniny. Do Domova seniorů na pražských Hájích jí k životnímu jubileu přišla popřát řada slavných osobností. Nechyběli například Jiří Štědroň, Eva Hrušková nebo Monika Absolonová.

Yvetta Simonová patří k legendám české populární hudby a její hity jako My dva a čas, Děti z Pirea, které nazpívala s Milanem Chladilem, nebo Whisky, to je moje gusto patří k českým klasikám. Zpěvačka dříve v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že oslavy narozenin nesnáší.

Podle svých slov je pro ni 4. listopad nejnáročnějším dnem v roce. Přijímá stovky gratulací, někdo za ní dorazí popřát osobně a do toho jí pořád zvoní telefon. Za celý den se zkrátka nezastaví. I letos do Domova seniorů Háje dorazila spousta hostů.

Yvetta Simonová a Jiří Štědroň (Zdroj: Profimedia)

Nechyběli například zpěvák Jiří Štědroň, herečka Eva Hrušková, zpěvačky Monika Absolonová a Leona Machálková nebo tanečník Jan Onder. Letošní oslavu organizoval Aleš Cibulka a není se čemu divit, že dorazili ti, kteří chtěli nestárnoucí legendě české hudby, která za dva roky oslaví neuvěřitelné 100. narozeniny, popřát osobně.

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