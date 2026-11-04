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Dora Kaprálová: Když mě kniha nevtáhne do 30 stran, odkládám ji
4. listopadu 2026·Host Frekvence 1·
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Dnes k nám dorazila spisovatelka Dora Kaprálová, která v rozhovoru mluvila o své cestě k literatuře, cestování, knihách i životě mezi Českem a Německem. Přiblížila své psaní na gauči i zálibu v žonglování a prozradila, že dává přednost kratším knihám před rozsáhlými romány. Dvojnásobná držitelka ceny Magnesia Litera mluvila i o proměnách češtiny, současné literatuře, vlivu sociálních sítí a AI nebo o tom, jak pracoval v berlínském knihkupectví a zákazníkům anonymně doporučovala své knihy. Poslechněte si celý rozhovor. Odebírat podcasty pořadu Host Frekvence 1
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