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Ha Thanh Špetlíková: Nechci být jen vietnamská herečka. Konečně dostávám role, kde jsem prostě žena
12. listopadu 2026·Host Frekvence 1···
NásledujePřehrát za 5 sPřejít na díl →Do studia Frekvence 1 dorazila herečka Ha Thanh Špetlíková, kterou můžete znát třeba ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. U nás mluvila třeba o tom, že je ráda za role, ve kterých není automaticky obsazována do postav vietnamského původu nebo o seriálu Spálená hora. Zavzpomínala také na vlastní kavárnu, kterou nakonec opustila nebo o splnění svého snu. Poslechněte si celý rozhovor. Odebírat podcasty pořadu Host Frekvence 1
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