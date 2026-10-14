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Dominika Gottová na maminčin pohřeb nepřijede. Je na dně a potřebuje peníze na léky
Dominika Gottová po smrti maminky Antonie Zacpalové do Česka nepřiletí. Nejstarší dcera Karla Gotta podle svých slov cestu nezvládá kvůli psychickému stavu a zdravotním potížím. Vyřizování pohřbu proto převzala její kamarádka. S maminkou se chce rozloučit soukromě později.
Antonie Zacpalová zemřela 5. října ve věku 91 let. Někdejší tanečnice, která poslední roky žila v domově seniorů v pražských Vysočanech, podle deníku Aha! skonala v nemocnici den po hospitalizaci. Její dcera Dominika žije ve Finsku a původně plánovala přijet, převzít maminčiny věci a domluvit poslední rozloučení.
Nyní ale Gottová uvedla, že cestovat nedokáže. Podle Aha! jí přátelé poskytli peníze na letenku, překážkou však zůstává její psychický stav a dlouhodobé zdravotní problémy. „Cestu do Prahy nezvládnu, jsem úplně v p*deli. Psychicky i finančně. Potřebuji peníze na své léky,“přiznala Gottová.
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Komunikaci s pohřební službou a domovem seniorů podle Dominiky převzala kamarádka, jejíž nabídku pomoci přijala. Podle webu Expres.cz dlouholetá rodinná známá pohřeb už objednala a uhradila. Nabídku Ivany Gottové, která byla podle webu připravena náklady zaplatit, tak nebylo potřeba využít.
Dominika přesto plánuje, že se s maminkou rozloučí, až jí to její stav dovolí. Rodinná známá Expresu vysvětlila, že soukromý obřad má proběhnout později, aby se ho mohla zúčastnit také Gottová s manželem Timem Tolkkim. Rozloučení má zůstat bez účasti veřejnosti, pouze v rodinném kruhu.