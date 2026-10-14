Dominika Gottová na maminčin pohřeb nepřijede. Je na dně a potřebuje peníze na léky

Dominika Gottová na&nbsp;maminčin pohřeb nepřijede. Je na&nbsp;dně a&nbsp;potřebuje peníze na&nbsp;léky

Dominika Gottová. (Zdroj: Profimedia)

14. října 2026·Simona Lazničková

Dominika Gottová po smrti maminky Antonie Zacpalové do Česka nepřiletí. Nejstarší dcera Karla Gotta podle svých slov cestu nezvládá kvůli psychickému stavu a zdravotním potížím. Vyřizování pohřbu proto převzala její kamarádka. S maminkou se chce rozloučit soukromě později. 

Antonie Zacpalová zemřela 5. října ve věku 91 let. Někdejší tanečnice, která poslední roky žila v domově seniorů v pražských Vysočanech, podle deníku Aha! skonala v nemocnici den po hospitalizaci. Její dcera Dominika žije ve Finsku a původně plánovala přijet, převzít maminčiny věci a domluvit poslední rozloučení.

Nyní ale Gottová uvedla, že cestovat nedokáže. Podle Aha! jí přátelé poskytli peníze na letenku, překážkou však zůstává její psychický stav a dlouhodobé zdravotní problémy. „Cestu do Prahy nezvládnu, jsem úplně v p*deli. Psychicky i finančně. Potřebuji peníze na své léky,“přiznala Gottová.

Teď nejčtenější v Celebrity

Rodinné trápení Jiřího Štěpničky: Se synem se nesmířil ani před smrtí

Přečíst článek

Komunikaci s pohřební službou a domovem seniorů podle Dominiky převzala kamarádka, jejíž nabídku pomoci přijala. Podle webu Expres.cz dlouholetá rodinná známá pohřeb už objednala a uhradila. Nabídku Ivany Gottové, která byla podle webu připravena náklady zaplatit, tak nebylo potřeba využít.

Právě letí na Frekvenci 1aktualizováno před 3 min
1Horoskop na druhou polovinu října: Koho čeká osudové setkání a kdo uzavře minulost?5 860 čtenářů dnes2HOROSKOPY: Ryby, vrací se vám chuť do života. Štěstí vám přeje, využijte toho4 710 čtenářů dnes3Rodinné trápení Jiřího Štěpničky: Se synem se nesmířil ani před smrtí2 520 čtenářů dnes4HOROSKOPY: Blíženci, nic nenecháte náhodě, kombinujete práci s osobními záležitostmi

Dominika přesto plánuje, že se s maminkou rozloučí, až jí to její stav dovolí. Rodinná známá Expresu vysvětlila, že soukromý obřad má proběhnout později, aby se ho mohla zúčastnit také Gottová s manželem Timem Tolkkim. Rozloučení má zůstat bez účasti veřejnosti, pouze v rodinném kruhu.

Zdroje: Aha!, Blesk.cz, Expres.cz

Klíčová slova: antonie zacpalová·Dominika Gottová·Karel Gott·seznam

Doporučujeme

Horoskop na druhou polovinu října: Koho čeká osudové setkání a kdo uzavře minulost?
Teď nejčtenější
HOROSKOPY: Ryby, vrací se vám chuť do života. Štěstí vám přeje, využijte tohoRodinné trápení Jiřího Štěpničky: Se synem se nesmířil ani před smrtíHOROSKOPY: Blíženci, nic nenecháte náhodě, kombinujete práci s osobními záležitostmi

Další článek
Kaira Hrachovcová otevřeně o lásce: Tohle jsem ve vztahu nikdy nezažilaKateřina Kaira Hrachovcová dnes nežije jen herectvím. Věnuje se tetování, koučinku, vlastní tvorbě i podcastu a zároveň otevřeně mluví o tom, co se v životě naučila o vztazích, změČíst další článek →
Související články
Denisa Pfauserová oznámila rozchod s Martinem Kučerou. Kvůli dceři zůstávají blízkými přáteliCelebrity · 2 min čteníHana Gregorová naložila hejtrům. Brání se i obvinění z rozbíjení vztahůCelebrity · 2 min čteníDaniela Špinar promluvila o životní proměně i předsudcích: Tranzice pro mě není uzavřená kapitolaCelebrity · 2 min čtení
Nejčtenější v rubrice Celebrity
1Vážné zdravotní komplikace! Hvězda Ulice Obermaierová skončila v nemocnici, syn prosí o podporu2Anna Kánská ke kauze údajného domácího násilí: Po 6 letech šikanování jsem se spojila s právníkem3Ondřej Pavelka: Čechy jsou jedno velké ochotnické divadlo. Máme skvělé herce, ale není jich moc4Ewa Farna a Martin Chobot se rozešli. Sousedé popsali, co se dělo před oznámením
Pokračujte v rubrice
Celebrityantonie zacpalováDominika GottováKarel Gott