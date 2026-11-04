Formulový závodník má opět důvod k úsměvu. Charles Leclerc se stal otcem

Formulový závodník má opět důvod k&nbsp;úsměvu. Charles Leclerc se stal otcem

Charles Leclerc s manželkou (Zdroj: Profimedia)

4. listopadu 2026·Barbora Turková

Pilot Formule 1 Charles Leclerc má po nepodařeném víkendu v Mexiku opět důvod k úsměvu. Hvězdný jezdec se stal otcem, manželka Alexandra mu 3. listopadu přivedla na svět dceru.

Narození miminka oznámili rodiče ve středu na svých instagramových účtech. Ukázali fotografii dětských nožiček v růžových kalhotách a světlých bačkůrkách. „Bianca, 3. 11. 26,“ napsali Charles a Alexandra k fotce. Pod příspěvkem se okamžitě začaly objevovat gratulace. S přáním všeho dobrého přispěchal například oficiální instagramový účet Formule 1, pilot Pierre Gasly nebo konkurenční stáj Mercedes. Leclerc jezdí od roku 2019 za stáj Ferrari. Přání samozřejmě poslali i samotní fanoušci.

Alexandru Saint Mleux si monacký závodník vzal v letošním roce. S influencerkou, která ho často doprovází i na závody a je vidět v paddocku Formule 1, tvoří pár od roku 2023. Na konci února měli komorní obřad v Monaku a o pár měsíců později vyšlo najevo, že čekají potomka.Po uplynulé Velké ceně Mexika, ve které skončil pilot na čtvrtém místě, odletěli všichni do Brazílie, kde je čeká další závod. Leclerc si ale udělal zajížďku a vrátil se domů. Kvůli tomu chybí i při přípravách na další Velkou cenu a zatím nebylo upřesněno, zda vynechá čtvrteční mediální povinnosti.


Už v minulosti fanoušky připravil na to, že narození potomka možná zamíchá s jeho závodními plány. „Nemyslím si, že vynechám některý závod. Samozřejmě udělám všechno v mých silách, abych byl co nejvíc s rodinou. Je tedy možné, že někam dorazím později, ale na nedělní závod už budu připravený,“ sliboval tehdy

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