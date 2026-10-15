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Richard Müller se svěřil na videu, že je znovu nemocný. Přitom se sotva zotavil
Slovenský zpěvák Richard Müller (65) opět bojuje se zdravotními problémy. Přestože se zdálo, že už má nemoc za sebou, jeho stav se znovu zhoršil. Fanouškům prostřednictvím instagramu oznámil, že musí odložit několik koncertů. Kvůli problémům s hlasem totiž momentálně nedokáže ani pořádně mluvit.
Richard Müller se v úterý obrátil na své fanoušky prostřednictvím videa na instagramu. V něm přiznal, že se mu vrátily zdravotní potíže, které ho trápily už v září. „Jsem nemocný. Už jsem si byl jistý, že je po všem, ale všechno se vrátilo,“ svěřil se zpěvák fanouškům.
Na videu bylo patrné, že hudebník má značné problémy s hlasem. „A jistě chápete, že s tímto hlasem, se kterým nedokážu ani mluvit, nejsem schopen zpívat,“vysvětlil. Kvůli nemoci musel přesunout hned několik vystoupení v českých městech. Müller však fanoušky ujistil, že je organizátoři včas oznámí.
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Podobnou situaci přitom zpěvák řešil už v září. Tehdy kvůli horečce a rýmě zrušil několik vystoupení, včetně koncertu na Pálavském vinobraní v Mikulově. Na akci za něj zaskočila skupina No Name, která mu společně s publikem věnovala jeho hit Štěstí je krásná věc. Příčinu tehdejších potíží následně pro Nový Čas objasnila zpěvákova manželka Vanda Müllerová Wolfová.
Zdravotní komplikace se přitom Müllerovi nevyhýbají ani dlouhodobě. Jak připomíná server eXtra.cz, hudebník v minulosti podstoupil tři operace kotníku a potýkal se s bolestmi, na které nezabíraly léky ani speciální cvičení. Nyní doufá, že se co nejdříve zotaví a bude se moci vrátit na pódium.