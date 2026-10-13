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Selmu Blair zadrželi po letu do New Yorku. Čelí obvinění z napadení
Americká herečka Selma Blair čelí vážným právním problémům po incidentu na palubě letu z Los Angeles do New Yorku. Podle úřadů měla během cesty fyzicky napadnout členy posádky a po přistání údajně zaútočit také na policistu a zdravotní sestru. Její zástupce uvedl, že herečka prodělala zdravotní komplikaci, která měla vést k popisovanému chování. Blair obvinění odmítá a u soudu se prohlásila za nevinnou.
Čtyřiapadesátiletá herečka, známá například z filmů Velmi nebezpečné známosti, Pravá blondýnka nebo Hellboy, byla po nedělním letu společnosti Delta Air Lines z Los Angeles do New Yorku zadržena. Případem se začala zabývat také FBI. Podle přístavního úřadu v New Yorku byli policisté přivoláni kvůli hlášení o „fyzicky agresivním cestujícím“. Při incidentu měli být zraněni dva členové palubního personálu, přičemž jeden z nich následně zamířil do nemocnice.
Pilot během komunikace s řízením letového provozu podle CBS News žádal po přistání o přítomnost zdravotníků a zmiňoval člověka s krvácením z nosu a stopami po kousnutí. Blair měla být během letu posádkou zpacifikována. Po přistání na newyorském letišti JFK byla herečka zatčena a převezena do nemocnice. Její zástupce ale zdůraznil, že celému incidentu měla předcházet zdravotní indispozice.
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„Prodělala zdravotní komplikaci, která vedla k údajnému jednání. Po přistání jí byla okamžitě poskytnuta lékařská péče a v současnosti je ve stabilizovaném stavu,“ uvedl její zástupce pro BBC. Případ se však podle amerických médií po přistání dál komplikoval. CBS News uvádí, že Blair měla během převozu sanitkou kopnout policistu a následně v nemocnici údajně napadnout zdravotní sestru.
Kvůli těmto dvěma událostem čelí dvěma obviněním z napadení druhého stupně. Blair se před soudem prohlásila za nevinnou. Soud stanovil kauci na 20 tisíc dolarů v hotovosti nebo šedesát tisíc dolarů formou záruky. Další jednání je naplánováno na 19. ledna. Samostatně se řeší také údajný útok přímo na palubě letadla. Federální zdroj BBC potvrdil, že herečka obdržela předvolání kvůli obvinění z napadení v rámci zvláštní námořní a územní jurisdikce Spojených států. Termín tohoto řízení zatím stanoven nebyl.
Společnost Delta Air Lines uvedla, že policie čekala na let po jeho příletu na letiště JFK. Samotný provoz letu podle aerolinek incident nenarušil. „Delta má nulovou toleranci vůči neukázněnému nebo protiprávnímu chování. Bezpečnost našich zákazníků a posádky je vždy na prvním místě,“ uvedla společnost v prohlášení pro BBC. Blair žije od roku 2018 s roztroušenou sklerózou a kvůli zdravotním problémům v minulosti výrazně omezila hereckou kariéru. V roce 2021 oznámila, že je její onemocnění v remisi. Před nedělním incidentem na instagramu sdílela příspěvky ze svých cest se služebním psem Scoutem, který jí pomáhá kvůli neurologickým obtížím.
Nejde přitom o první případ, kdy se Blair během letu dostala do vážných potíží. V roce 2016 musely podle BBC během cesty z Mexika do Los Angeles zasahovat dvě zdravotní sestry poté, co herečka po kombinaci alkoholu a léků ztratila kontrolu nad svým chováním. Později se za událost veřejně omluvila a uvedla, že léky nešťastně zkombinovala s alkoholem. „Udělala jsem velkou chybu, kvůli které jsem měla výpadek a říkala a dělala věci, kterých hluboce lituji,“ uvedla tehdy. „Jsem nedokonalý člověk, který dělá chyby, a za tento incident se velmi stydím. Je mi to opravdu moc líto.“
Také ve své autobiografii Mean Baby z roku 2022 Blair popsala, že v minulosti kousla několik známých osobností včetně Sienny Miller, Setha MacFarlanea nebo Kate Moss. Vysvětlovala to tím, že v okamžicích silného přetížení její organismus podle jejích slov okamžitě zkratuje. V současném případu zatím nebylo rozhodnuto o vině a okolnosti incidentu zůstávají předmětem vyšetřování.
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