Russell Brand stanul před soudem kvůli obviněním ze sexuálního násilí. Žaloba zmínila i jeho údajný cíl mít 5000 žen

Russell Brand stanul před soudem kvůli obviněním ze sexuálního násilí. Žaloba zmínila i&nbsp;jeho údajný cíl mít 5000 žen

Russel Brand / Foto: Profimedia

15. října 2026·Matěj Kašpar

V Londýně začal ostře sledovaný proces s britským komikem a hercem Russellem Brandem. Jednapadesátiletý umělec čelí sedmi obviněním týkajícím se šesti žen, mimo jiné ze znásilnění a sexuálního napadení. Brand všechna obvinění odmítá a před soudem se prohlásil za nevinného.

Proces odstartoval u londýnského soudu Southwark Crown Court, kde žaloba představila porotě svou verzi událostí. Podle obžaloby měl Brand v letech 1999 až 2009 využívat své slávy a postavení k tomu, aby manipuloval se ženami a nutil je k sexuálnímu jednání.

Herec a komik čelí celkem sedmi obviněním týkajícím se šesti žen, včetně tří případů znásilnění a několika případů sexuálního napadení. Prokuratura se při úvodní řeči snažila porotě nastínit širší obraz toho, jak se měl Brand v daném období chovat.

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Podle žaloby měl mít mimořádně silnou sexuální potřebu a vůči některým ženám používat nátlakové či manipulativní chování. V této souvislosti zaznělo také tvrzení, že se Brand měl jednomu ze svých známých chlubit tím, že jeho životním cílem je spát s 5000 ženami.

Jde však o tvrzení předložené obžalobou, nikoli o skutečnost, která by již byla soudem prokázána. Právě podobné výroky mají podle žaloby dokreslovat prostředí a způsob, jakým se Brand v době, které se případ týká, prezentoval.

Brand přišel k soudu po boku své manželky Laury Gallacher. Už před zahájením procesu jeho právní tým zdůrazňoval, že sexuální vztahy, které Brand v minulosti měl, byly podle něj konsenzuální. Obhajoba tak bude v následujících týdnech zpochybňovat verzi předkládanou žalobou a snažit se přesvědčit porotu, že trestné činy, z nichž je Brand obviněn, nespáchal.

Případu předcházela společná investigace několika médií a následné několikaleté policejní vyšetřování, které nakonec vedlo k formálním obviněním. Soudce Joel Bennathan porotce hned na začátku upozornil, že si o případu nesmějí sami vyhledávat další informace ani sledovat komentáře v médiích. Jejich rozhodnutí má vycházet výhradně z důkazů a výpovědí, které zazní přímo v soudní síni.

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Proces by měl podle současného odhadu trvat osm až deset týdnů. V jeho průběhu mají vypovídat svědci i ženy, kterých se jednotlivá obvinění týkají. Brand zůstává do vynesení rozsudku nevinný a o jeho vině či nevině rozhodne až soud.

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Zdroje:

Jang

BBC

Klíčová slova: Russel Brand·seznam·soud

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