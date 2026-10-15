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Další dítě v 52 letech! Hilary Swank oznámila vtipným způsobem těhotenství
Hollywoodská herečka Hilary Swank (52) má pořádný důvod k radosti. Dvojnásobná držitelka Oscara oznámila, že s manželem Philipem Schneiderem čekají třetího potomka. Radostnou novinku zveřejnila prostřednictvím originálního videa na instagramu. Miminko by mělo přijít na svět ještě letos.
Hvězda filmů Million Dollar Baby nebo P. S. Miluji tě se rozhodla oznámit těhotenství skutečně netradičním způsobem. Na instagramu zveřejnila video, ve kterém společně s manželem a jejich tříletými dvojčaty tančí ve tmě s fluorescenčními tyčinkami připevněnými na oblečení. Na hereččině rostoucím bříšku se přitom objevila další malá svítící postavička. „Spousta lidí se mě ptá, na jakém projektu budu pracovat příště. Tenhle vyjde v prosinci,“ napsala s humorem k příspěvku.
Swank se stala poprvé maminkou až ve 48 letech, kdy v dubnu 2023 přivedla na svět dvojčata, dceru Ayu a syna Ohma. S manželem Philipem Schneiderem, za kterého se provdala v roce 2018, tak nyní očekávají další přírůstek do rodiny. Pohlaví třetího dítěte zatím herečka neprozradila.
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Herečka se nikdy netajila tím, že po dětech dlouho toužila. V minulosti přiznala, že by se mateřství nebránila ani v mladším věku, životní okolnosti ale všechno zařídily jinak. V rozhovoru pro magazín Women’s Health uvedla, že právě pozdější mateřství jí umožnilo přistupovat k výchově s větší trpělivostí a nadhledem.
Hilary Swank patří mezi nejúspěšnější hollywoodské herečky své generace. Dva Oscary získala za výkony ve filmech Kluci nepláčou a Million Dollar Baby.