Estetická úprava jí zničila obličej! Influencerka Marta Somyk ukázala popáleniny a krvavé rány

Estetická úprava jí zničila obličej! Influencerka Marta Somyk ukázala popáleniny a&nbsp;krvavé rány

Marta Somyk (Zdroj: Profimedia)

12. listopadu 2026·Barbora Turková

Česká influencerka a účastnice televizní seznamky Bachelor Marta Somyk se svěřila s velmi nepříjemnou zkušeností z estetické medicíny. Po jednom laserovém zákroku skončila s popáleným obličejem. Místo vysněné pokožky tak přišly měsíce trápení a bolesti.

Estetické zákroky nejsou pro mnoho českých i světových osobností žádným tabu tématem. Jednou z nich je i Marta Somyk, která o nich na sociálních sítích mluví pravidelně. Ne všechny zkušenosti jsou ale pozitivní. Účastnice druhé řady reality show Bachelor Česko zveřejnila video, ve kterém o své negativní zkušenosti mluví.

Před rokem jsem v dobré víře v doktorovu kompetenci, zkušenosti a znalosti podstoupila laser, který mi napálil místo 50 procent na 150 procent. ‚Uděláme to rovnou pořádně, ať to nemusíš opakovat,‘ říkal. Já mu věřila. Je to přece lékař,“ svěřila se s tím, že zákrok měl vylepšit vzhled pokožky. Nicméně influencerka se dočkala pravého opaku.

 

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Příspěvek sdílený Marta Somyk (@martomyla)

Po ošetření měla obličej plný popálenin a všude krvácející otevřené rány. Bolest označila za nejhorší, jakou kdy zažila. Následky si nese dodnes. „Už rok dávám dohromady narušenou kožní bariéru a kůži, která reaguje na sebemenší změny.“ Pokožka reaguje nejen na nejrůznější přípravky, ale i na změnu životního prostředí nebo stres.

Zároveň ale přiznala, že i přes nepříjemnou zkušenost se estetických úprav nevzdá. Dodala ale, že bude rozhodně opatrnější při výběru místa, kam půjde. Přiznala také, že zvažovala žalobu. „Ale já byla hodná i blbá zároveň. Prostě jsme si to s doktorem vyříkali z očí do očí a všechno je odpuštěno,“ svěřila se s tím, že nyní chce edukovat své sledující, a proto s nimi na instagramu sdílela i tuto negativní zkušenost.

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Klíčová slova: estetická operace·influencerka·marta somyk·plastika·popáleniny

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